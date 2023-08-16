Яковлева, Михалков, Макаревич: чьи звездные дети не оправдали ожиданий
Фото: [Михаил Джапаридзе/ТАСС]
Тема звездных детей волнует многих. Некоторые из них достигают больших высот, но их успехи часто связывают с богатством и популярностью родителей. Но есть и те, кто добился меньшего, чем родители, несмотря на известную фамилию.
Рассказываем об известных звездах, чьи дети не пошли по стопам родителей или не показали таких же успехов.
Андрей Макаревич* и его дети
Известный российский рок-музыкант и участник группы «Машина времени» Андрей Макаревич имеет множество наград, записывает музыку для фильмов и даже пишет книги.
Фото: [Сергей Виноградов/ТАСС]
Удивительно, что о его детях известно совсем мало. Выделяется только Иван, который ведет актерскую карьеру, но пока он запомнился только ролью в фильме «Бригада: Наследник». Дочери Макаревича неизвестны широкой публике, а младший сын, родившийся только в прошлом году, еще не успел набрать популярность.
Никита Михалков и его дети Надежда, Артем и Степан
Никита Михалков — известный режиссер, актер, телеведущий и лауреат премии Оскар за фильм «Утомленные солнцем». Одна из дочерей Михалкова Анна довольно известна. Ее знают по фильмам «Ледокол», «Связь» и передаче «Спокойной ночи, малыши».
Фото: [Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
У Михалкова есть и другие дети, которые тоже строят успешную кинокарьеру. Все они снимаются в фильмах и сериалах, но пока не получили всеобщей известности — такой, как их отец.
Елена Яковлева и ее сын Денис Шальных
Елена Яковлева прославилась благодаря сериалу «Каменская» и другим ролям в российских фильмах. На ее счету множество наград, а сама она до сих пор продолжает радовать поклонников творческими успехами.
Фото: [Михаил Джапаридзе/ТАСС]
Однако сын Яковлевой не пошел по стопам известной матери. Несмотря на режиссерское образование, Денис Шальных предпочел заниматься фитнесом и работать в спортивном клубе. Он привлекает внимание журналистов татуировками на лице и родством со звездной матерью, но пока ничем другим себя не проявил.
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*внесен в перечень иноагентов