Яковлева, Михалков, Макаревич: чьи звездные дети не оправдали ожиданий

Тема звездных детей волнует многих. Некоторые из них достигают больших высот, но их успехи часто связывают с богатством и популярностью родителей. Но есть и те, кто добился меньшего, чем родители, несмотря на известную фамилию.

Рассказываем об известных звездах, чьи дети не пошли по стопам родителей или не показали таких же успехов.

Андрей Макаревич* и его дети

Известный российский рок-музыкант и участник группы «Машина времени» Андрей Макаревич имеет множество наград, записывает музыку для фильмов и даже пишет книги.

Фото: [ Сергей Виноградов/ТАСС ]

Удивительно, что о его детях известно совсем мало. Выделяется только Иван, который ведет актерскую карьеру, но пока он запомнился только ролью в фильме «Бригада: Наследник». Дочери Макаревича неизвестны широкой публике, а младший сын, родившийся только в прошлом году, еще не успел набрать популярность.

Никита Михалков и его дети Надежда, Артем и Степан

Никита Михалков — известный режиссер, актер, телеведущий и лауреат премии Оскар за фильм «Утомленные солнцем». Одна из дочерей Михалкова Анна довольно известна. Ее знают по фильмам «Ледокол», «Связь» и передаче «Спокойной ночи, малыши».

Фото: [ Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

У Михалкова есть и другие дети, которые тоже строят успешную кинокарьеру. Все они снимаются в фильмах и сериалах, но пока не получили всеобщей известности — такой, как их отец.

Елена Яковлева и ее сын Денис Шальных

Елена Яковлева прославилась благодаря сериалу «Каменская» и другим ролям в российских фильмах. На ее счету множество наград, а сама она до сих пор продолжает радовать поклонников творческими успехами.

Фото: [ Михаил Джапаридзе/ТАСС ]

Однако сын Яковлевой не пошел по стопам известной матери. Несмотря на режиссерское образование, Денис Шальных предпочел заниматься фитнесом и работать в спортивном клубе. Он привлекает внимание журналистов татуировками на лице и родством со звездной матерью, но пока ничем другим себя не проявил.

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*внесен в перечень иноагентов