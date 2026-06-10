Якубович рассказал, что однажды его чуть не отравили на шоу «Поле чудес»

Легендарный телеведущий и актер Леонид Якубович, которого миллионы зрителей знают по программе «Поле чудес», предстал перед публикой в новом амплуа. На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве он презентовал свой поэтический сборник под названием «День всего на свете», сообщает Teleprogramma.org. На сцене ведущего поддерживала его дочь Варвара, которая, как выяснилось, тоже пишет книги и занимается музыкой под псевдонимом Барбара Видо.

В ходе презентации Якубович поделился с публикой и семейными секретами. Оказалось, что все праздники он привык проводить в кругу семьи. Кулинарные способности ведущего тоже не остались без внимания.

Варвара рассказала, что ее отец начал готовить в восьмилетнем возрасте и имеет большую библиотеку рецептов. По ее словам, особенно хорошо ему удаются гороховый суп и кролик в сметане.

Не обошлось и без неожиданных откровений. Якубович признался, что в детстве он мечтал вовсе не о космосе или небе, а о самой земной профессии.

«Я хотел быть дворником», — сказал он, чем вызвал улыбку у зала.

Также ведущий рассказал забавную историю о своих знаменитых усах, которые стали неотъемлемой частью его имиджа. Однажды он решил их сбрить, но сразу же почувствовал себя неуютно. Выход был найден неожиданный: Якубович нарисовал усы карандашом.

Вспомнил он и об инциденте на съемках «Поля чудес». Одна из участниц привезла с собой целый чемодан домашней еды. После игры первой тройки ведущему стало плохо, и он потерял сознание.

Как оказалось, это было сильное пищевое отравление. Восстановление заняло трое суток в больнице. К счастью, все обошлось. Якубович продолжает радовать зрителей и, как видно, осваивает новые творческие горизонты.

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