«Не хочу, чтобы меня ассоциировали с балетом»: почему Николай Цискаридзе выходит на сцену под чужим именем?

Народный артист РФ Николай Цискаридзе, чье имя уже несколько десятилетий является синонимом мирового балета, решил радикально сменить амплуа. Но не только в творческом плане. Оказывается, на драматической сцене артист выступает не под своей настоящей фамилией, пишет Super. Причина — его нежелание, чтобы публика продолжала ассоциировать его с балетом. Цискаридзе стремится к тому, чтобы его воспринимали исключительно как театрального актера.

Сам артист признается, что театр полностью заменил ему балет. Он много лет выходит на сцену и постоянно работает над улучшением своих актерских навыков. Однако этот переход не был простым.

«Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так!» — отметил Цискаридзе.

По его словам, то, что помогало ему блистать на подмостках Большого театра, совершенно не работает в драме. Поэтому он никогда не позволяет себе выходить на спектакль без специальной подготовки.

По мнению артиста, балет и театр требуют разных навыков. И даже такая блестящая школа, как у него, не дает индульгенции. Цискаридзе считает, что ему нужно учиться новой профессии — профессии драматического актера — практически с нуля. Именно поэтому он скрывает свое настоящее имя за псевдонимом.

Николай подчеркнул, что для него это не прихоть, а способ заставить зрителя и критиков оценивать его актерскую работу, а не вспоминать его балетное прошлое. И судя по тому, с какой серьезностью он относится к этому вопросу, можно не сомневаться: мы видим рождение нового драматического артиста, который готов доказывать свой талант не громкими именами, а спектаклями.

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе признался, что верит во многие приметы и суеверия.