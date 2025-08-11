Яркий спортивный праздник «Победа» состоялся в Павловском Посаде

9 августа в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада состоялся масштабный спортивный фестиваль под названием «Победа».

Мероприятие стартовало с энергичной массовой зарядки «Победа», которая прошла на центральной сцене парка. Для юных участников были организованы увлекательные мастер-классы «Кубок победителя» от творческой студии «Пластилиновая ворона».

В 12:40 на главной сцене состоялось торжественное открытие фестиваля и церемония награждения победителей городского чемпионата по футболу среди детей. Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и работе с молодежью, Алина Венгрина, подвела итоги соревнований, прошедших в 2025 году.

В категории юных футболистов 2017 года рождения победу одержала команда «Композит Синие». Никита Голубев (ФК Композит) был признан «Лучшим игроком», а звание «Лучшего вратаря» досталось Семену Земнову (ФК Париж).

В возрастной группе 2015 года рождения первенство завоевала команда «Юность», а «Лучшим игроком» стал Ярослав Колпак (ФК Юность). «Лучшим вратарем» этого года признали Артема Маслова (ФК Юность).

Команда «Композит Зеленые» заняла первое место в состязаниях среди ребят 2013 года рождения. Матвей Терешков (ФК Юность) был отмечен как «Лучший игрок», а Макар Штаркин (ФК Юность) – как «Лучший вратарь».

В возрастной группе 2011 года рождения победу одержала команда «Вымпел» из Электрогорска. Кирилл Васильев (ФК Вымпел) стал «Лучшим игроком» (награда была передана в Электрогорск), а Максим Смолов (ФК Париж) был признан «Лучшим вратарем».

Завершился фестиваль спорта «Победа» позитивным и вдохновляющим праздничным концертом под девизом «Так держать!».