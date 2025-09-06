Ярославский «Локомотив» второй раз подряд выиграл Кубок Открытия КХЛ

В пятницу, 5 сентября, стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В матче открытия встретились финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона — ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

Матч проходил с некоторым преимуществом хозяев, которые чаще бросали по воротам (35-28) и больше владели шайбой (20:35-16:12).

На последней минуте второго периода счет открыл форвард «Локомотива» Егор Сурин. На 53-й минуте новичок «Трактора» Пьеррик Дюбе восстановил равновесие. В серии буллитов удачливее оказались хозяева — победный бросок на счету Максима Березкина.

«Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Открытия КХЛ. Год назад ярославцы в первом матче сезона обыграли магнитогорский «Металлург».

