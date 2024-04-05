Ярославскую спортсменку дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью

Федерация конного спорта России дисквалифицировала спортсменку Ксению Костыгову на два года за жестокое обращение с лошадью, передает Baza.

Во время соревнований по конкуру, которые проходили в марте в Ярославле, конь Костыговой вдруг начал кружиться. Всадница начала хлестать его по морде. Тут уже возмутились зрители, которые потребовали от Костыговой прекратить насилие.

Главный тренер сборной России Владимир Белецкий назвал произошедшее избиением. Он пояснил, что в случае непослушания коня его допустимо 2-3 раза ударить хлыстом или ладонью.

«И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала», — сказал тренер», — сказал специалист.

Ксения Костыгова занимает 29-е место в общероссийском рейтинге конкуристов. Теперь спортсменка два года не сможет принимать участие в соревнованиях любого ранга на территории России