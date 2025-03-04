Jay-Z подал в суд на девушку за обвинения в сексуальном насилии
Jay-Z подал в суд за клевету на девушку, обвинившую его в сексуальном насилии
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Журнал Variety сообщил, что хип-хоп-исполнитель Jay-Z инициировал судебное разбирательство против девушки и двух ее юристов, выдвинувших против него обвинения в совершении акта сексуального насилия.
В исковом заявлении утверждается, что она призналась своему адвокату в отсутствии факта насилия со стороны рэпера. Однако, по версии Jay-Z, именно адвокат убедил ее в распространении заведомо ложных сведений, порочащих имя артиста.
Ранее сообщалось, что три девушки на подкасте обвинили Oxxxymiron* в растлении несовершеннолетних.
*признан иностранным агентом в РФ.