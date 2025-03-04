Рэпера Oxxxymiron обвинили в растлении школьниц

Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с Мироном Федоровым (настоящее имя артиста) через интернет, когда ей было 13-14 лет. По ее словам, общение продолжалось три года и завершилось изнасилованием на концерте, когда Кучак исполнилось 16 лет.

Виктория Михайлова, другая героиня подкаста, утверждает, что пережила аналогичную ситуацию. В качестве доказательств она предоставила скриншоты переписки, в которой Oxxxymiron намекает на интимные действия и просит присылать откровенные фотографии. На момент переписки Михайлова была ученицей девятого класса.

Вера Маркович также сообщила, что в период с 2008 по 2013 годы, будучи школьницей и поклонницей артиста, она переписывалась с ним, получала приглашения на концерты и вечеринки, а затем подверглась сексуальному принуждению.

Ранее Гуф рассказал об окончании музыкальной карьеры после лечения в рехабе.

*признан иностранным агентом в РФ.