Рэпера Oxxxymiron обвинили в растлении школьниц
Три девушки на подкасте обвинили Oxxxymiron в растлении несовершеннолетних
Фото: [соцсети]
Рэпер Oxxxymiron*, согласно заявлениям участниц подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, обвиняется в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщил телеграм-канал Super.ru.
Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с Мироном Федоровым (настоящее имя артиста) через интернет, когда ей было 13-14 лет. По ее словам, общение продолжалось три года и завершилось изнасилованием на концерте, когда Кучак исполнилось 16 лет.
Виктория Михайлова, другая героиня подкаста, утверждает, что пережила аналогичную ситуацию. В качестве доказательств она предоставила скриншоты переписки, в которой Oxxxymiron намекает на интимные действия и просит присылать откровенные фотографии. На момент переписки Михайлова была ученицей девятого класса.
Вера Маркович также сообщила, что в период с 2008 по 2013 годы, будучи школьницей и поклонницей артиста, она переписывалась с ним, получала приглашения на концерты и вечеринки, а затем подверглась сексуальному принуждению.
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*признан иностранным агентом в РФ.