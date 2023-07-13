Йога-фестиваль для всей семьи состоится в Подмосковье
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С пятницы по воскресенье в городском парке «Городок» в Рузе состоится семейный йога-фестиваль «Сердце лета», сообщили в областном Минсельхозпроде.
«На фестивале предусмотрена обширная развлекательная программа — более 25 мастеров различных направлений проведут практики, мастер-классы и лекции, приобщающие к здоровому образу жизни. Помимо теоретической части о полезном питании, гости смогут попробовать блюда вегетарианской кухни от шеф-поваров и продегустировать органические фермерские продукты на фуд-корте со здоровой едой», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.
Посетители смогут попробовать свыше 30 практик, медитаций, танцев. Помимо этого, для них подготовят ярмарку, дегустацию еды, мастер-классы для детей и многое другое. Подробности здесь.