Йога-фестиваль для всей семьи состоится в Подмосковье

«На фестивале предусмотрена обширная развлекательная программа — более 25 мастеров различных направлений проведут практики, мастер-классы и лекции, приобщающие к здоровому образу жизни. Помимо теоретической части о полезном питании, гости смогут попробовать блюда вегетарианской кухни от шеф-поваров и продегустировать органические фермерские продукты на фуд-корте со здоровой едой», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.