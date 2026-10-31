Должники, льготы и мигранты: Володин перечислил ноябрьские нововведения, которые изменят жизнь россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс» перечислил законы и изменения, которые вступают в силу в России в ноябре, — от ужесточения миграционной политики до упрощения оплаты счетов.

Главным ноябрьским нововведением станет совершенствование миграционной политики. Перечень статей КоАП, по которым иностранцам грозит не только штраф, но и выдворение из страны, увеличится более чем вдвое — с 22 до 45. Норма начнет действовать с 3 ноября.

В обновленный список вошли:

неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или военнослужащего, охраняющего госграницу;

распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

нарушение общественного порядка;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ;

призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, ее граждан или компаний;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии.

По словам Володина, это повысит общественную безопасность и наведет порядок в миграционной сфере.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям», — отметил Володин.

С 1 ноября заработает еще одно изменение: Федеральное казначейство будет обязано передавать в информационную систему о государственных и муниципальных платежах сведения об их уплате не позднее чем через час после того, как распоряжение принято к исполнению. Это упростит оплату счетов — больше платежей можно будет проводить без ручного ввода реквизитов, а факт оплаты будет фиксироваться в электронном виде.

2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными и субсидированными авиаперевозками. Его итогом должно стать сокращение сроков подтверждения права на льготу при покупке билетов, а в перспективе — создание специальной цифровой платформы.

Наконец, 26 ноября вступят в силу меры защиты прав должников. Оснований для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитного отчета станет больше. Кроме того, БКИ будут обязаны по запросу ФССП направлять данные для проверки сведений о нарушениях правил возврата просроченной задолженности через единую электронную систему.