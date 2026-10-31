Подмосковный курорт «Красная горка» взял награду «Прорыв года» на Ski Business Awards 2026

На Форуме туристических территорий в Москве 28 октября назвали победителей Ski Business Awards 2026. В числе лауреатов — горнолыжный комплекс «Красная горка» из Подмосковья: он получил награду в номинации «Прорыв года», сообщила администрация городского округа Подольск.

Жюри отметило масштабную трансформацию курорта: модернизация заметно расширила его возможности и повысила надежность работы. При этом конкуренция была высокой: на премию подали 200 заявок, а оценивали проекты сразу 60 экспертов — от отраслевых специалистов до маркетологов и инвестиционных аналитиков.

Ключевым фактором успеха стала адресная господдержка: в 2025 году «Красная горка» получила субсидию на развитие туристической инфраструктуры. Средства направили на обновление подъемников, закупку снегогенераторов и установку дизель‑генератора мощностью 600 кВт. Эти шаги позволили комплексу работать стабильнее даже при пиковых нагрузках.

Итоги сезона 2025/2026 подтвердили правильность выбранного курса: «Красная горка» приняла почти 390 тыс. гостей — это лучший показатель среди горнолыжных курортов Московской области. Для контекста: общий поток на всех горнолыжных комплексах региона составил около 1,5 миллиона посетителей.

29 октября гендиректор курорта Искандер Сабуров выступил на Форуме туристических территорий, где поделился опытом взаимодействия бизнеса с государством и рассказал о стратегии дальнейшего развития. Планы по обновлению инфраструктуры остаются в силе.

«Для ГЛК ”Красная горка“ поддержка администрации Подольска и органов власти — важная основа для реализации новых проектов, модернизации комплекса и создания качественной инфраструктуры для наших гостей. Я убежден, что будущее горнолыжного туризма строится на партнерстве бизнеса и государства, взаимном доверии и общей ответственности за результат. Именно такой подход позволяет преодолевать трудности, создавать востребованные проекты и уверенно двигаться вперед», — отметил Искандер Сабуров

Ранее сообщалось, что подмосковные ушуисты завоевали 12 наград на чемпионате и первенстве России.