Маньяка Орунбаева подозревают в каннибализме: новые данные по делу о серии убийств

Следствие по делу Кегашбека Орунбаева, известного как иволгинский потрошитель, вышло на новый поворот: мужчину подозревают в каннибализме. Подробности стали известны при разборе убийства, совершенного в Канске Красноярского края. Источник в оперативных службах поделился этой информацией с ТАСС.

По информации издания, ранее Орунбаева доставили в Красноярский край после того, как он сознался в расправе над женщиной в Канске, датированной 1997 годом. Для него это была уже четвертая жертва. В общей сложности маньяк убил девять женщин.

«Есть факты, говорящие о том, что Орунбаев в отношении своих жертв занимался каннибализмом. Все это будет тщательно проверяться следствием», — сообщили в оперслужбах.

По данным издания, приговор Орунбаеву вынес Верховный суд Бурятии в 2013 году — пожизненное заключение. Преступления, которые ему вменяют, связаны с убийствами и изнасилованиями. Отбывает срок он в колонии «Черный дельфин». Прозвище иволгинский потрошитель появилось из-за того, что ряд его преступлений был совершен в одноименном районе Бурятии.

Ранее сообщалось, что сыну Чикатило помогли уйти от наказания ради показаний маньяка.