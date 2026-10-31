Тело пожарного Большакова, пропавшего в Горном Алтае, с огнестрельным ранением доставлено в морг

Тело Игоря Большакова, пожарного, пропавшего в Горном Алтае 17 октября, обнаружено с огнестрельным ранением. Останки удалось вывезти из урочища Ак-Кая и передать в морг. Об этом ТАСС узнал в правоохранительных органах.

«[Найденное в урочище Ак-Кая] тело доставлено в морг, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Поиски затруднялись сложным рельефом местности, густой растительностью и устойчивым снежным покровом», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, мужчина исчез 17 октября: он отправился на пасеку на собственном автомобиле и обратно не вернулся. Уже на следующий день родные обнаружили его машину в урочище Ак-Кая. В салоне лежал чехол от ружья, а само оружие найти не удалось. Есть предположение, что перед исчезновением Большаков добыл косулю.

По данным издания, в поисках участвовали спасатели — они исследовали свыше 120 кв. км. Завершились поиски 30 октября: тогда и нашли тело с огнестрельным ранением. Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, возбудили уголовное дело.

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