Юлий Гусман бросил КВН, Маслякова и бежал в США

Как пишет «МК», которому удалось связаться с Гусманом, в беседе с журналистами издания релокант пояснил, что теперь он Нью-Йорке, где живет у своей дочери Лолы. По словам режиссера, вместе с ним переехала за океан и его супруга Валида. Они оба активно занимаются физкультурой, бегом по утрам, и плаванием.

Гусман также похвастался журналистам, что похудел на 10 килограммов. При этом он режиссер шутливо сравнил себя с «похудевшей свиньей, которая лебедем не станет».

К слову, в России у Юлия Гусмана остался родной брат Михаил Гусман. Он работает первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС и продолжает жить в России.