«Жить прошлым опасно и болезненно»: Лиза Боярская призвала «выжечь» пережитые ситуации и жить настоящим
Фото: [соцсети]
Российская актриса Лиза Боярская, дочь легендарного Михаила Боярского, поделилась с поклонниками глубокими размышлениями о том, почему не стоит застревать в прошлом, пишет Super.ru.
По словам звезды, жить прошлыми обидами, ошибками и пережитыми ситуациями не только бесполезно, но и опасно.
«Это болезненно и может стать серьезным препятствием для движения вперед», — заявила артистка.
Она также предупредила, что постоянное возвращение к старым событиям ведет к эмоциональному выгоранию и трудностям с принятием решений.
Чтобы двигаться дальше и не тащить за собой груз прошлого, необходимо, как выразилась Боярская, «выжечь» его. Это требует огромной решимости и готовности «перерезать пуповину», связывающую вас с тем, что уже нельзя изменить. Актриса уверена: только отпустив старые травмы, можно строить счастливое настоящее и будущее.
Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Шкуро решилась на смелый шаг после расставания с мужем.