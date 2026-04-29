«Жить прошлым опасно и болезненно»: Лиза Боярская призвала «выжечь» пережитые ситуации и жить настоящим

Российская актриса Лиза Боярская, дочь легендарного Михаила Боярского, поделилась с поклонниками глубокими размышлениями о том, почему не стоит застревать в прошлом, пишет Super.ru.

По словам звезды, жить прошлыми обидами, ошибками и пережитыми ситуациями не только бесполезно, но и опасно.

«Это болезненно и может стать серьезным препятствием для движения вперед», — заявила артистка.

Она также предупредила, что постоянное возвращение к старым событиям ведет к эмоциональному выгоранию и трудностям с принятием решений.

Чтобы двигаться дальше и не тащить за собой груз прошлого, необходимо, как выразилась Боярская, «выжечь» его. Это требует огромной решимости и готовности «перерезать пуповину», связывающую вас с тем, что уже нельзя изменить. Актриса уверена: только отпустив старые травмы, можно строить счастливое настоящее и будущее.

