Юмористка Елена Воробей посетила Колизей в Риме

Юмористка Елена Воробей отправилась заграницу. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Артистка призналась, что ей удалось осуществить свою мечту.

«Воробей залетела в Колизей. Мечта моя сбылась. Я в Риме...Сегодня днем уже метнусь в Ватикан, купила экскурсию. Прочла, что быть в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдем исхоженными тропами», — поделилась звезда.

Юмористка уехала из России после того, как ее дочь перенесла сложную операцию. Софии выполнили остеотомию верхней и нижней челюсти. Это была плановая, но жизненно необходимая операция, говорила артистка.

Ранее сообщалось о том, что известный юморист Евгений Петросян в очередной раз стал отцом.