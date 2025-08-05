Юная спортсменка из Коломны одержала победу на благотворительном забеге РЖД «Достигая цели»

Сотрудники Коломенского завода и их дети стали участниками масштабного благотворительного забега, который состоялся в рамках спортивного фестиваля российских железных дорог «Достигая цели».

В этот год фестиваль отметил свой десятилетний юбилей, собрав тысячи участников на стадионе «РЖД Арена».

«Коломенские спортсмены проявили себя на всех запланированных дистанциях: это были забеги на 5000 метров, на 1520 метров – в ознаменование уникальной ширины железнодорожного полотна в России, а также детские и костюмированные старты на 500 метров, которые впервые были включены в программу», – сообщили представители Коломенского завода.

В мероприятии приняли участие приблизительно 3000 бегунов-любителей. Главной целью было не только стремление к победе, но и желание внести свой вклад в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи, а также улучшить собственные спортивные результаты. Среди многочисленных участников, юная коломенка Екатерина Чумакова, дочь сотрудника Коломзавода, продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав первое место в общем зачете среди девочек.