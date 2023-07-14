Юная теннисистка из Шатуры получила второй взрослый разряд

Девочка несколько лет занимается спортом и несмотря на то, что ей всего 13 лет, уже обладает вторым взрослым разрядом по большому теннису. В этом году на ежегодном празднике «Честь округа» за достижения ее поздравил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Софья покоряет теннисные корты страны уже давно, с 9 лет. На ее счету масса выигранных турниров, а в копилке десятки грамот, медалей и кубков.

«После танцев у меня был выбор между волейболом и теннисом. В это время как раз открылась секция Ирины Александровны Новожиловой. Я попробовала и стало ясно, что это мое», — признается девочка.

Когда стало понятно, что без большого тенниса Соня не сможет, семья приняла решение — возить юную спортсменку в Павловский Посад, а затем и в Люберцы, где созданы профессиональные условия.

«Я езжу по три-четыре раза в неделю по 2,5 часа туда и обратно. Много занимаюсь. Сейчас вхожу в топ 200 девочек до 15 лет. Езжу по разным городам», — говорит Соня.

Между состязаниями и занятиями в школе юная теннисистка приходит на шатурский стадион к своему тренеру Ирине Новожиловой.

«Я конечно стремлюсь к званию кандидата в мастера спорта и к мастеру спорту, но это будет в будущем», — говорит девочка.

А потому, даже получив награду от главы городского округа Шатура Алексея Артюхина, она вновь стремится на корт.