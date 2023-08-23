Юнармейцы из Подольска заняли первое место во Всероссийских соревнованиях

Состязание прошло в подмосковном Наро-Фоминске, куда приехали девять отрядов из Подмосковья и Тверской области. Чтобы получить звание победителя, необходимо было пройти марш-бросок «Дорога победителей» на длинной полосе. Также юнармейцы участвовали в эстафетах, соревнованию по сборке автомата и надеванию комплектов индивидуальной защиты. Помимо этого, чемпионат включил в себя состязания по альпинизму и стрельбе из автомата.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Кроме того, ребята должны были продемонстрировать и теоретические знания. Жюри проверяли, насколько хорошо участники разбираются в воинских званиях.

По итогам всех конкурсных состязаний юнармейцы из городского округа Подольск заняли первое место.