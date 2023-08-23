Юнармейцы из Подольска заняли первое место во Всероссийских соревнованиях
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Команда юнармейцев «Патриоты Подолья» и городского округа Подольск победила во Всероссийских юнармейских играх «Юный страж порядка».
Состязание прошло в подмосковном Наро-Фоминске, куда приехали девять отрядов из Подмосковья и Тверской области. Чтобы получить звание победителя, необходимо было пройти марш-бросок «Дорога победителей» на длинной полосе. Также юнармейцы участвовали в эстафетах, соревнованию по сборке автомата и надеванию комплектов индивидуальной защиты. Помимо этого, чемпионат включил в себя состязания по альпинизму и стрельбе из автомата.
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
Кроме того, ребята должны были продемонстрировать и теоретические знания. Жюри проверяли, насколько хорошо участники разбираются в воинских званиях.
По итогам всех конкурсных состязаний юнармейцы из городского округа Подольск заняли первое место.