Юные борцы из Воскресенска завоевали четыре медали на первенстве Московской области

Молодые дзюдоисты достойно представили спортивную школу и Воскресенск на областном первенстве. Соревнование провели в Куровском, в г.о. Орехово-Зуево.

В соревнованиях принимали участие ребята до 11 лет. Был отмечен высокий уровень подготовки всех участников. Выдающимися способностями смогли похвастаться молодые единоборцы из Воскресенска: им удалось обойти конкурентов и показать отличные результаты. Всего воскресенские дзюдоисты забрали четыре медали.

Так, «золото» забрала воскресенка Олеся Сахранова. Ее товарищи Матвей Шленков, София Серебрякова и Евангелина Клокова взяли три «бронзы». Девочки-дзюдоистки из округа также достойно себя показали на командном зачете, заняв второе место. Юным участникам вручили медали и пожелали удачи в дальнейших начинаниях.