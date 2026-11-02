Диетолог Кострова назвала самый опасный для кишечника вид мяса

Врач Кострова предупредила о вреде ультраобработанного мяса

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ультраобработанные мясные продукты — колбасы, сосиски, бекон, паштеты и копчености — оказались самыми опасными для кишечника. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на диетолога Викторию Кострову.

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения включила их в категорию продуктов с доказанным вредом при регулярном употреблении. Даже 50 г колбасы в день повышают риски для кишечника из-за избытка соли, консервантов и специфических веществ, образующихся при обработке. Врач добавила: здоровью кишечника вредит и мясо, сильно зажаренное на открытом огне до черной корочки. В нем образуются вредные канцерогенные вещества. Чтобы снизить риск, Кострова советует срезать обугленные края и выбирать другие способы приготовления — тушить, запекать, варить или готовить на пару.

При этом полностью отказываться от красного мяса не нужно. Оно — ценный источник белка, железа, цинка и витамина B12. Но в неделю рекомендуется съедать не более 350–500 г готового красного мяса. Кострова советует чередовать его с рыбой, птицей или растительным белком. Таким образом, дело не в самом мясе, а в способе его обработки.

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