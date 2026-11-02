Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии материв в больницы

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что состояние ее матери остается тяжелым. Об этом она рассказала РИА Новости. Актриса по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, 88-летнюю артистку экстренно госпитализировали в середине октября из-за проблем с сердцем. У нее диагностировали сердечную недостаточность, обострились возрастные патологии сердечно-сосудистой системы.

Позже врачи присвоили Федосеевой-Шукшиной паллиативный статус, признав ее неизлечимо больной. Ей назначили поддерживающую терапию, направленную на облегчение боли и сохранение качества жизни.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась в актерской мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1974 по 1993 годы Лидия Николаевна служила в Театре-студии киноактера в Москве. За свою карьеру актриса снялась более чем в 100 картинах.

Ранее подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что актриса находится в тяжелом состоянии.