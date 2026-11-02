Хакеры устроили разморозку Европе: холодильники в магазинах включили на 50 градусов

Кибератака оставила без холода десятки магазинов в Европе

Политика

Холодильники и морозильные камеры в супермаркетах нескольких стран Европы разморозились в результате хакерской атаки. Об этом сообщает Reuters.

Инциденты произошли в ночь на 2 ноября одновременно в десятках супермаркетов Бельгии, Люксембурга, Швеции, Ирландии и Эстонии. Атаки затронули магазины Delhaize, Spar, SuperValu, ICA и других продуктовых сетей.

Представитель одного из шведских магазинов ICA сообщил: температура в холодильниках и морозильниках была «взломана» и установлена на 50 градусов. Вскоре глава Национального центра кибербезопасности Швеции Джон Биллоу заявил: ведомство занимается расследованием нескольких инцидентов, связанных с холодильными системами в продуктовых магазинах по всей стране.

Ранее стало известно, что в Эстонии закончился асфальт.

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