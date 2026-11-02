Почти 60 км покрытия обновили на трассе М-2 «Крым» в Московской области

На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье отремонтировали 57 км дорожного покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Работы провели в Подольске, Чехове и Серпухове на участках, где покрытия было наиболее изношено.

В Подольске отремонтировали участок с 34-го по 64-й км, в Чехове — с 83-го по 95-й км, в Серпухове — со 101-го по 104-й км. На участках также обновили разметку

Строительство и ремонт дорог — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что новые дороги — это не только комфорт для жителей, но и возможности для развития экономики.