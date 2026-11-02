Подмосковные конькобежцы завоевали шесть наград на первом этапе Кубка России в Коломне

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей - четыре золотые и две бронзовые - на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который прошел с 27 по 30 октября в Конькобежном центре «Коломна». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) одержал победу на дистанциях 5 тыс. м и 1,5 тыс. м, Анастасия Семенова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) - на дистанции 1,5 тыс. м среди женщин. Женская команда также заняла первое место в командном забеге на шесть кругов, она выступила в составе Виктории Морозовой, Дарьи Краснокутской и Людмилы Кузьменко (Коломна).

На третьем месте оказались Ирина Кузнецова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) на дистанции 1 тыс. м, а также мужская команда в командном забеге на восемь кругов в составе Даниила Чмутова, Вячеслава Ляточевского и Алексея Дауда (Коломна).

Кубковый сезон 2026/2027 стартовал в Коломне, в первом этапе приняли участие 160 сильнейших атлетов из 25 регионов России, а также конькобежцев из Белоруссии. Его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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