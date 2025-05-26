Юные футболисты из Коломны пообщались с легендами спорта
Фото: [Алексей Воронин]
Встреча молодых спортсменов из Коломны с известными игроками российского футбола состоялась в рамках инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», которая реализуется по поручению президента Владимира Путина.
На стадионе «Авангард» перед началом «Матча легенд» состоялся необычный мастер-класс. Опытные футболисты показали ребятам и подросткам профессиональные приемы обращения с мячом, удары и особенности ведения игры, поделившись некоторыми секретами своего мастерства.
«Это настоящий праздник для всех! Легенды футбола делятся с нами своим опытом и дают советы. Настроение потрясающее, хочется играть и забивать голы!» — поделились эмоциями воспитанники спортивной школы футбольного клуба «Коломна».
Одновременно на четырех игровых площадках проходили короткие матчи продолжительностью 6 минут. В каждой команде был звездный игрок. В мероприятии приняли участие 16 команд, представляющих различные возрастные группы. Уникальную возможность сыграть на одном поле с профессионалами получили как юноши 16 лет, так и самые маленькие воспитанники спортивной школы — мальчики 9 лет.
«Ребятам можно дать только один совет: любите футбол, что они и делают, играйте с удовольствием и большим желанием. Всему остальному можно научиться, главное — это трудолюбие и стремление», — отметил экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Ширко.