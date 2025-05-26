Юные футболисты из Коломны пообщались с легендами спорта

Встреча молодых спортсменов из Коломны с известными игроками российского футбола состоялась в рамках инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор», которая реализуется по поручению президента Владимира Путина.

На стадионе «Авангард» перед началом «Матча легенд» состоялся необычный мастер-класс. Опытные футболисты показали ребятам и подросткам профессиональные приемы обращения с мячом, удары и особенности ведения игры, поделившись некоторыми секретами своего мастерства.

«Это настоящий праздник для всех! Легенды футбола делятся с нами своим опытом и дают советы. Настроение потрясающее, хочется играть и забивать голы!» — поделились эмоциями воспитанники спортивной школы футбольного клуба «Коломна».

Одновременно на четырех игровых площадках проходили короткие матчи продолжительностью 6 минут. В каждой команде был звездный игрок. В мероприятии приняли участие 16 команд, представляющих различные возрастные группы. Уникальную возможность сыграть на одном поле с профессионалами получили как юноши 16 лет, так и самые маленькие воспитанники спортивной школы — мальчики 9 лет.