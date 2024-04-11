Юные каширяне стали призерами Всероссийского конкурса музыкально-художественного творчества

6 апреля в концертном зале Центра культуры и досуга Тулы состоялся XXXV Всероссийский конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождение Звезды».

Организацией мероприятия занималась Академия творчества «Золотое Яблочко». Информационную поддержку оказывало Министерство культуры Тульской области. Честь городского округа Кашира отстаивали воспитанники творческих коллективов Центра детского творчества «Светлячок». Ребята справились с заданием отлично. Доказательством выступают завоеванные медали.

«Гран-при в номинации «Инструментальное творчество» (возрастная категория: 13-17 лет) удостоен участник кружка игры на ударных инструментах «Drum Grove» Артем Рыжов (руководитель — Артем Юрьевич Саблин)», — сообщает администрация городского округа Кашира.

Артем Рыжов также выступил в парном номере. Вместе с Юлией Будеркиной они предстали в номинации «Бальный танец».

«Танцевальная пара студии спортивно-бальных танцев «Dance Fox» (руководитель — Антон Андреевич Макаровский) награждена дипломом Лауреата II степени», — информирует администрация Каширы.

В Большом концертном зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга в апреле 2024 года пройдет Ежегодная международная премия в области культуры и творчества «Золотое Яблочко». Юные таланты Каширы, которые были награждены на конкурсе, имеют право принять участие в мероприятии.

Администрация городского округа Кашира поздравляет воспитанников и их руководителей с большими достижениями и желает успехов в любых начинаниях.