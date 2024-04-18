Юные каширские танцоры взяли Гран-При на межрегиональном конкурсе-фестивале хореографических коллективов

Воспитанники каширского театра танцев «Те самые» выступили в Луховицах на 16-ом межрегиональном конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Хрустальный башмачок», где достойно представили городской округ Кашира. Коллектив получил Гран-При фестиваля.

«Поздравляем наших ребят!!! Гордимся и желаем дальнейших успехов!» — администрация городского округа поздравляет участников театра танцев «Те самые» с победой.

В мероприятии участвовали 50 коллективов, которые прибыли из 15 городов Подмосковья. Руководитель каширского театра танцев «Те самые» Наталия Юхманова рассказала, что некоторые воспитанники дебютировали на сцене.

«В конкурсе-фестивале приняли участие более 1600 человек. Было порядка 1000 зрителей. Около 12 часов продолжались яркие, задорные и красивые танцы! Мы взяли Гран-При фестиваля. Успешно выступил наш младший состав — дети 5 — 7 лет. На этом конкурсе состоялся их дебют и премьера номера. Результат — медали и кубок Лауреатов Первой степени!» — рассказала руководитель каширского театра танцев «Те самые» Наталия Юхманова.

Пятеро участников коллектива стали Лауреатами Первой степени, трое — Лауреатами Второй степени.

Ранее руководитель Театра танца «Те самые» рассказала, что добиться ярких выступлений на сцене удается благодаря умению педагогов найти к каждому воспитаннику подход, учитывая его возрастную категорию. С малышами занятия проводят в игровой форме, чтобы позволить им для начала адаптироваться. Ребятам постарше предлагают раскрывать свои творческие способности.