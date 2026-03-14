Юные легкоатлеты разыграли медали в «Подолье»: в забегах участвовали более 50 спортсменов

В спортивном комплексе «Подолье» прошло личное первенство по легкой атлетике, собравшее более 50 юных спортсменов. Соревнования, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, стали настоящим праздником скорости, силы и семейных традиций. На беговые дорожки и в сектор для прыжков вышли воспитанники отделения легкой атлетики спорткомплекса и спортивной школы 2011–2016 годов рождения.

Программа стартов выдалась насыщенной. Юноши и девушки соревновались в беге на 50 и 60 метров, преодолевали барьеры и демонстрировали технику прыжков в длину. Для многих участников эти соревнования стали первым серьезным испытанием и возможностью заявить о себе.

Особое внимание привлекла семья Макаровых. Мария и Дарья занимаются легкой атлетикой буквально с рождения. Их мама — тренер, папа — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, а бабушка и дедушка тоже посвятили жизнь спорту. Девочки уже успели выступить на соревнованиях Центрального федерального округа и на престижных турнирах в Москве.

Подобные старты проходят в «Подолье» ежегодно. Для самых юных спортсменов это не просто возможность проверить силы, но и шанс отобраться на следующие этапы соревнований. Тренеры внимательно следят за результатами, чтобы сформировать команду для участия в региональных и всероссийских турнирах.

Атмосфера в спорткомплексе царила по-настоящему праздничная. Родители, друзья и наставники активно поддерживали участников, а сами ребята выкладывались на полную, чтобы показать лучший результат. Легкая атлетика в Подолье продолжает жить и развиваться, воспитывая новые поколения чемпионов.

