Юные подмосковные конькобежцы готовятся к всероссийским стартам

В Конькобежном центре «Коломна» стартовало первенство Московской области по конькобежному спорту среди юношей и девушек.

В забегах принимают участие 40 юных атлетов местной спортивной школы «Комета». Именно ее руководству и тренерам предстоит сформировать сборную региона для выступления во Всероссийских соревнованиях «Серебряные коньки». Результаты отбора станут известны в пятницу.

«Серебряные коньки» — это старты среди самых перспективных юных конькобежцев России, берущие свое начало с 1971 года.