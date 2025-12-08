Юные самбисты из Пушкино покорили командный кубок Москвы

В Москве, в самом сердце большого спорта — международном центре самбо в Лужниках, — 6 декабря определились сильнейшие коллективы. На командном кубке Москвы, где боролись сборные разных округов, с особым блеском выступили юные самбисты Московской области, в составе которых были и воспитанники пушкинских школ.

Самую громкую победу одержали самые юные участники. В возрастной категории 11-12 лет сборная Московской области, куда вошли Михаил Кравчук и Сергей Салов из Спортивной школы города Пушкино, завоевала золотые медали и главный трофей. Их выступление стало демонстрацией безупречной техники и воли к победе.

Не отстали и старшие товарищи. В категории 13-14 лет команда области, усиленная Иваном Лопаткиным из Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам (Пушкино), взошла на пьедестал в качестве призера, завоевав бронзовые награды. Этот успех — результат системной работы и высочайшего профессионализма тренера высшей категории Анастасии Аппаковой, под чутким руководством которой готовятся все эти спортсмены.

Триумф на престижных столичных соревнованиях — не просто личное достижение. Это убедительная демонстрация уровня подготовки в муниципальных спортивных школах, которые воспитывают спортсменов, способных конкурировать на самом высоком уровне и приносить славу всему региону.