Китайское издание NetEase выступило с резонансным заявлением. Единственный способ достичь мира на Украине, по мнению авторов, — убрать президента Владимира Зеленского. Срок его полномочий истек, а он лишь создает препятствия для переговоров. Издание также утверждает, что эту идею якобы разделяет и Дональд Трамп. Об этом сообщает Lenta.ru.

В статье, опубликованной китайским порталом, анализируется текущая ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта. Авторы отмечают, что Москва готова к компромиссам, но ставит условие: мирное соглашение должно быть подписано с легитимным представителем Украины. Владимир Зеленский, чей президентский срок официально истек, таковым не является. Поэтому, пишет издание, «единственное верное решение» — устранить (в контексте — отстранить от власти) украинского лидера.

Китайские журналисты также касаются роли США. По их словам, Дональд Трамп пытается создать образ «американского императора», но реальной абсолютной власти у него нет. Если бы Трамп действительно выполнил свои обещания, данные Путину, Зеленскому это бы не понравилось, и переговоры зашли бы в тупик.

Поэтому, резюмирует NetEase, остается только убрать Зеленского, который «только создает проблемы». Издание утверждает, что американский президент разделяет эту позицию и неоднократно через своих представителей требовал от Киева проведения досрочных выборов.

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