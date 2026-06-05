«Как будто над домом пролетел рой шмелей»: Российские ПВО перехватили 106 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о дронах, сбитых в промежуток с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии заявили о готовности сбить дроны при нарушении границы.