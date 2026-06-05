«Аленький цветочек» в лесу: под Челябинском нашли краснокнижный гриб-микростому

Гриб, который можно принять за сказочный цветок, обнаружила жительница Челябинска Елена Шарапова во время прогулки по лесу. Ярко-алая микростома, занесенная в Красную книгу, растет на гниющих остатках деревьев. Женщина не стала срывать редкость, а лишь запечатлела находку и сообщила о ней специалистам. Об этом сообщает OSNMedia.ru

В лесу под Челябинском Елена Шарапова наткнулась на необычный гриб, который сразу привлек внимание своей формой и насыщенным алым цветом. За внешнее сходство с бутоном микростому часто называют «аленьким цветочком». Вид занесен в Красную книгу и встречается в природе крайне редко. Гриб — сапротроф, он питается мертвой органикой, предпочитая лиственные и смешанные леса, лесную подстилку и гниющие древесные остатки.

Микростома отличается вытянутой ножкой и почти не раскрывающейся шляпкой. Растет обычно небольшими колониями. Находка Елены — настоящая удача для ботаников и микологов. Женщина поступила грамотно: не тронула гриб, а лишь сфотографировала его и сообщила в компетентные органы. Редкие виды нуждаются в охране, и каждый такой случай помогает ученым отслеживать состояние популяции.

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