Запорожская АЭС полностью обесточена: отключилась линия «Ферросплавная-1», станция перешла на дизель-генераторы

Крупнейшая атомная станция Европы осталась без внешнего питания. Запорожская АЭС полностью обесточена — отключилась линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, обеспечивавшая собственные нужды. Энергоблоки экстренно переведены на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, но ситуация остается на грани. Об этом сообщает Lenta.ru.

Линия «Ферросплавная-1», питавшая системы безопасности и вспомогательные механизмы, отключилась. Станция оказалась полностью обесточенной от внешних источников. Персонал оперативно перевел энергоблоки на питание от резервных дизель-генераторов. По предварительным данным, оборудование включилось штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Принимаются все меры для поддержания безопасного состояния блоков.

Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм. Тем не менее, полное обесточивание крупнейшей АЭС Европы — тревожный сигнал. Дизель-генераторы рассчитаны на определенное время работы, и пока неясно, когда удастся восстановить внешнее питание. Ответственные службы выясняют причины отключения линии.

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