Омбудсмен Подмосковья организовала правовой квест для детей участников СВО в лагере «Литвиново»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала правовой квест для детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново».

В мероприятии приняли участие 200 детей. Для них подготовили 20 тематических площадок с заданиями на тему искусственного интеллекта и анализа информации.

«Проведение квеста от лица искусственного интеллекта, с акцентом на развитие собственного мышления, готовит детей к будущим вызовам, обучая их не просто запоминать нормы права, но и применять их осознанно, а также понимать важность своей роли в правовом государстве», - отметила Фаевская.

В завершение всем участникам вручили призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на сопровождении находятся 50 тыс. членов семей участников СВО.