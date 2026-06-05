«Крысиный рай»: жителей омской девятиэтажки пожаловались на нашествие грызунов

Обитатели многоквартирного дома в Омске сообщили об антисанитарии и нашествии грызунов в придомовой территории. Ситуацией в российском городе заинтересовался телеграм-канал «Аварийный Омск».

Инцидент произошел в девятиэтажном здании по адресу улица Свободы, 43. Как утверждают жильцы, управляющая компания «Сибирский коммунальник» ненадлежащим образом исполняет обязанности по обслуживанию дома. Это, по их словам, и привело к появлению большого количества крыс.

«Крысиный рай. Вонь стоит ужасная, дохлые крысы валяются возле подъездов неделями. Дворник приходит один раз в неделю убирать мусор. Мусорные контейнеры вывозят, а мусоропровод, который тут в рабочем состоянии, не чистят. Квитанции по содержанию жилья оплачиваются ежемесячно! Куда уходят деньги на содержание жилья?», — посетовала одна из жительниц.

Она призвала профильные ведомства организовать проверку их управляющей компании.

Ранее сообщалось о том, что на улицах Архангельска заметили крыс прямо в самый разгар дератизации.