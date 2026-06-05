«Рыбная трагедия века». Украинец выловил гигантского сома в запрещённый сезон и заживо задушил в багажнике

Гражданин Украины, которого обвиняли в нелегальной поимке сома необычайно крупных размеров, был выдворен из Польши и получил запрет на пересечение границы.

Как сообщает издание «Rzeczpospolita», длина рыбы составляла 183 сантиметра, и она на протяжении более двух десятилетий обитала в пруду, расположенном в районе Гоцлав.

Правоохранители установили, что украинец выловил сома 31 мая — в период, когда действует законодательный запрет на ловлю этой рыбы. Затем мужчина поместил добычу в автомобильный багажник без доступа к воде, что вызвало гибель сома.

Кроме депортации, нарушителю назначили пятилетний запрет на въезд не только в Польшу, но и в остальные страны Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось о том, что депортированных из США украинцев ждет мобилизация.