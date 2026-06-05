Гастроэнтеролог Прашнова: зуд может быть не аллергией, а признаком болезни печени

Даже при отсутствии внешних проявлений на коже систематический зуд способен указывать не на аллергическую реакцию, а на глубокие внутренние нарушения. Об этом aif.ru сообщила гастроентеролог Мария Прашнова. По словам специалиста, источник дискомфорта порой кроется в патологиях печени.

При редко встречающемся аутоиммунном заболевании — первичном билиарном холангите — иммунная система человека начинает атаковать желчные выводящие пути, пояснила специалист. Более 60% пациентов, отметила она, сталкиваются с интенсивным зудом как с самым ранним симптомом этой болезни.

Доктор отметила, что подобный зуд обычно нарастает в вечерние часы и нарушает ночной сон. По словам эксперта, люди годами безуспешно наблюдаются у дерматологов, однако проблема не устраняется, поскольку стандартные лабораторные исследования зачастую не включают анализ специфических печеночных ферментов.

Прашнова добавила: к зуду нередко присоединяется хроническая усталость. Врач рекомендует не оставлять эти признаки без внимания и обследовать печень — при своевременной диагностике данное заболевание сегодня поддается эффективному контролю.

Ранее гастроэнтеролог Кашух сообщила о том, что любовь к кетчупу может привести к превышению нормы сахара.