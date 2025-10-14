Юные шахматисты из Каширы взяли два призовых места в Воскресенске на блицтурнире

Команда юных шахматистов из Каширы блестяще выступила на открытом блицтурнире в городском округе Воскресенск, где соревновались 27 спортсменов из разных городов региона.

Абсолютным триумфатором соревнований стал каширянин Илья Кренев, продемонстрировавший впечатляющий результат — 9 очков из 11 возможных и завоевавший первое место. Еще один воспитанник каширской шахматной школы, Артем Зотов, поднялся на третью ступень пьедестала, набрав 7,5 очка.

Тренер команды Сергей Конотоп отметил, что эти победы — закономерный результат трехлетней системной работы. Он также поблагодарил шахматистов и их родителей за упорный труд.

«Благодаря вашей поддержке и целеустремленности за последние 3 года было выиграно множество командных и личных наград на первенствах Московской области по блицу и быстрым шахматам», — подчеркнул Сергей Конотоп.

Турнир в Воскресенске стал для каширских шахматистов не только проверкой навыков, но и важным шагом в подготовке к новым соревнованиям, подтвердив высокий класс подготовки в местной шахматной школе.