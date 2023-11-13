Юные спортсменки из Каширы взяли медали на открытом турнире городов России по гимнастике

В конце октября – начале ноября в городе Лиски Воронежской области прошел открытый турнир городов России «XIV-Кубок главы Лискинского муниципального района по спортивной гимнастике».

На состязание съехались юные спортсменки из восьми регионов нашей страны. Сражались за медали в Воронежской области и юные спортсменки секции «Спортивная гимнастика» спортивной школы «КАШИРА».

Как рассказали в администрации городского округа Кашира, Полина Лазарева и Анастасия Морозова выполнили норматив 1-го спортивного разряда. При этом Анастасия Морозова заняла два третьих места в финале на бревне и опорном прыжке. Отметим, что обе спортсменки тренируются у Ольги Николаевны Шабан.

Гимнастки Милана Мосина, Дарья Мукимова, Екатерина Антонова выполнили норматив 3-го спортивного разряда. А Евдокия Романова заняла 3 место в финале в опорном прыжке. Тренирует девочек Татьяна Евгеньевна Сафонова.

В администрации городского округа Кашира поздравили спортсменок с высокими результатами и пожелали дальнейших успехов.

Напомним, что сегодня у юных и взрослых жителей Каширы есть все возможности для занятия спортом. Активно строится новая и реконструируется имеющаяся спортивная инфраструктура, действует множество различных секций.