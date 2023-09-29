Юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье

«Проект «СВОи дети», посвященный детям мобилизованных, мы в рамках фонда задумали еще весной. Съездили в подмосковный лагерь, где отдыхали дети бойцов. Но дети, проживающие на новых территориях – они тоже свои. И тоже нуждаются в поддержке – им тяжелее, чем сверстникам в «большой» России. Так родилась идея поехать в Шахтерск в ДНР. Привезли туда ребятам подарки для спортивных занятий, пообщались, пригласили к нам в гости на спортивные сборы», - рассказал Легков.