Юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье
Юные спортсмены из города Шахтерск в ДНР приехали на спортивные сборы в Хотьково в Подмосковье. Всего в состав группы вошли 35 человек.
Идея организовать выезд пришла олимпийскому чемпиону и президенту благотворительного фонда «Вместе – ЛЕГКО» Александру Легкову. К инициативе подключились АО «РЖД», спорткомплекс «Олимп», фонд «Армия тыла», спортивное общество «Локомотив».
Юных спортсменов разместили на спортивной базе «Олимпа». Тренировки разбавили культурной программой. К примеру, ребята съездили в этнопарк «Кочевник», в планах – визит в Москву.
Также к ребятам приехали профессиональные спортсмены – Александр Легков, биатлонист и призер Олимпийских игр Карим Халили, эксперт телеканала «Матч ТВ» Руслан Пименов, некогда игравший в составе футбольного клуба «Локомотив» и сборной России. Почетным гостем мероприятия стал гендиректор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин. Он вручил тренерам ребят два сертификата на 700 тысяч рублей для покупки инвентаря для спортшколы Шахтерска. После встречи на футбольном поле «Олимпа» состоялся товарищеский матч. Результатом стала победа гостей из Шахтерска со счетом 3:2.
«Проект «СВОи дети», посвященный детям мобилизованных, мы в рамках фонда задумали еще весной. Съездили в подмосковный лагерь, где отдыхали дети бойцов. Но дети, проживающие на новых территориях – они тоже свои. И тоже нуждаются в поддержке – им тяжелее, чем сверстникам в «большой» России. Так родилась идея поехать в Шахтерск в ДНР. Привезли туда ребятам подарки для спортивных занятий, пообщались, пригласили к нам в гости на спортивные сборы», - рассказал Легков.