При переезде в другой регион России пенсионерам необходимо уведомить Социальный фонд, чтобы выплаты продолжали поступать по новому адресу с учетом местных условий. В частности, после смены места жительства может потребоваться пересчет пенсии из-за районного коэффициента, региональных льгот и социальных доплат. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам эксперта, для перевода пенсионного дела в территориальное отделение СФР по новому месту проживания нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Еще один вариант — отправить документы заказным письмом через «Почту России», приложив опись вложения и уведомление о вручении.

Размер выплат после переезда может измениться в зависимости от региона. При расчете учитываются действующий районный коэффициент и величина прожиточного минимума пенсионера. Например, в Липецкой области человек с пенсией ниже регионального прожиточного минимума в 13 518 рублей получал социальную доплату, покрывающую разницу между этими показателями.

Если такой пенсионер переедет в Республику Коми, где прожиточный минимум составляет 18 731 рубль, размер его выплаты может увеличиться. На итоговую сумму также влияют другие основания для дополнительных начислений, в том числе возраст и профессиональный стаж.

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