Каплан Панеш, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, вышел с двумя праздничными инициативами. Одна касается пенсионеров старше 70 лет — им предлагается направлять по ₽5 тыс. Другая — детей из льготных категорий, для которых нужно создать общую федеральную программу новогодних подарков. Подробности депутат раскрыл в беседе с ТАСС.

«Новый год — это время, когда особенно хочется чувствовать, что о тебе помнят. И если для ребенка праздник - это чудо, то для пожилого человека простое внимание становится настоящей ценностью. Сегодня государство может и должно обеспечить централизованную новогоднюю поддержку по всей стране - без оглядки на то, насколько богат бюджет конкретного региона», — считает депутат.

Сейчас, по словам парламентария, в стране отсутствует как единая федеральная выплата, так и общая программа поздравления всех пенсионеров с Новым годом. Панеш обратил внимание: за праздничную выплату порой принимают досрочную январскую пенсию — ее перечисляют в конце декабря, поскольку впереди длинные праздники. Либо речь идет о региональных мерах, адресованных отдельным категориям — ветеранам, блокадникам, детям войны.

Что касается детей, здесь, по оценке депутата, дела обстоят немного лучше, но система по-прежнему разрозненная. Где-то вручают сладкие наборы, где-то — билеты на елку, а где-то списки получателей урезают, экономя средства. В одних субъектах подарок достается каждому ребенку из многодетной или малоимущей семьи, в других — почти никому. Подобное положение Панеш называет несправедливым: право на новогоднее чудо не должно зависеть от того, в каком регионе живет семья.

«Я предлагаю ввести федеральную новогоднюю выплату не менее ₽5 тыс. для пенсионеров старше 70 лет — независимо от семейного положения. Человек в преклонном возрасте заслуживает теплого государственного поздравления, даже если у него есть дети и внуки: не у всех есть возможность приехать, не всем хватает средств на большой праздник», — указал депутат.

Одновременно, продолжил парламентарий, назрела необходимость в единой федеральной программе новогодних подарков для всех детей из льготных категорий — многодетных, малоимущих, детей с инвалидностью, сирот, детей участников СВО.

Ранее сообщалось, почему в новом регионе выплаты могут стать больше.