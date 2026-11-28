В ночь на субботу, 28 ноября, российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО перехватили и уничтожили 1246 аппаратов — по подсчетам РИА Новости, основанным на сводке Минобороны РФ, ночной налет вошел в число крупнейших за все время.

По данным издания, география удара оказалась широкой. В центральной части страны дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской и Тульской областями. На юге — над Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, а также Краснодарским краем. Помимо этого, беспилотники нейтрализовали над Московским регионом, Крымом и Башкирией.

По информации издания, рекорд ноября принадлежит 17-му числу: тогда, как следует из данных военного ведомства, было сбито 1441 беспилотник. Еще две крупные атаки пришлись на ночи на 16 ноября и на 29 октября — в те сутки ПВО уничтожила 1336 и 1214 аппаратов самолетного типа соответственно.

Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 462 БПЛА в ночь на 28 ноября.