Заслуженный мастер спорта Яна Егорян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, удостоена высокого признания со стороны Международной федерации фехтования. Согласно обнародованной информации, по итогам сезона 2025/26 спортсменка была названа лучшей саблисткой мира, сообщила администрация городского округа.

Как сообщается, свой путь в большой спорт Егорян начала именно в Химках. В десятилетнем возрасте она пришла в секцию к тренеру Сергею Семину. С тех пор ее карьера стала историей настоящего чемпиона. В активе спортсменки — звание заслуженного мастера спорта России, две победы на Олимпийских играх, а также многочисленные титулы чемпионки России, Европы и мира.

По информации администрации, в свои 32 года Яна вновь возглавила мировой рейтинг впервые за десять лет после триумфа на Играх в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что она впервые в своей карьере завершила сезон на вершине этого рейтинга.

«Для фехтовальщика эта награда сопоставима с «Оскаром» в кино или «Золотым мячом» в футболе, только век профессионального спортсмена гораздо короче. Яне удалось почти невозможное – вновь выйти на пик формы после длительного перерыва. В прошедшем сезоне ни одна другая спортсменка в мире не поднималась на пьедестал международных турниров чаще нее – на счету Яны пять высоких наград», – отметила глава городского округа Химки Инна Федотова в своих соцсетях.

За каждым титулом стоят воля, ежедневная работа на тренировках и способность совмещать большой спорт с материнством. Успех Яны — это не только ее личная вершина, но и живой пример для юных воспитанников спортивных школ округа. Спортсменка ежегодно проводит в Химках детский турнир своего имени.

«От всей души поздравляю Яну с заслуженным мировым признанием! Пусть впереди ждут новые блестящие победы на фехтовальной дорожке, а дома всегда живут любовь и благополучие», — поздравила спортсменку Инна Федотова.

Химки по праву считаются одним из центров фехтовального спорта Подмосковья. В городе работает МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», которая специализируется на всех трех олимпийских дисциплинах — рапире, шпаге и сабле.

Школа ведет свою историю с 1981 года, а в 1985-м получила статус специализированной школы олимпийского резерва и сохраняет его до сих пор. За десятилетия работы здесь воспитали целую плеяду спортсменов, добившихся высших наград на крупнейших международных стартах, включая Олимпийские игры.

Сегодня в школе занимаются сотни юных фехтовальщиков, регулярно проводятся турниры регионального и всероссийского уровня, а воспитанники стабильно входят в составы сборных Московской области и России.

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