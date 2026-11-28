При покупках в Черную пятницу россиянам рекомендуют обращать внимание прежде всего на конечную стоимость товара, а не на размер заявленной скидки. Чтобы понять, действительно ли предложение выгодное, следует изучить историю изменения цены за последние месяцы и сравнить ее с расценками у других продавцов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аналитического подразделения Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор.

По словам эксперта, некоторые магазины перед началом распродажи искусственно увеличивают стоимость продукции, а затем возвращают ее к прежнему уровню или немного снижают. В результате покупатель видит внушительный процент скидки, хотя фактическая выгода оказывается значительно скромнее.

Спектор привел пример: если товар обычно продавался за ₽9 тыс., перед акцией его стоимость подняли до ₽12 тыс., а затем снизили до ₽8,5 тыс., магазин может заявить скидку почти в 29%. Однако относительно первоначальной цены покупатель сэкономит лишь ₽500, то есть около 6%.

Для проверки предложений можно использовать сервисы, которые показывают историю изменения стоимости товаров за определенный период. Кроме того, поисковые системы позволяют быстро сравнить цены в разных магазинах и на маркетплейсах.

При этом месячного периода наблюдений не всегда достаточно. Для электроники и сезонных товаров эксперт советует изучать ценовую динамику за несколько месяцев, чтобы не принять временное снижение стоимости за настоящую распродажу.

Также Спектор рекомендует заранее определить бюджет и решить, какие покупки действительно необходимы. По его мнению, крупная скидка сама по себе не должна становиться причиной для приобретения товара.

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