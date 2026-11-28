В Красногорске в пятницу, 27 ноября, пропал 12-летний ребенок. Об этом проинформировали в отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас град», сообщил ТАСС.

Как уточнили в отделении, рост мальчика — 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. В день пропажи он был одет в черную шапку, горнолыжную черно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и бежево-коричневые дутики. С собой у ребенка был снегокат красного цвета.

«Пропал ребенок <...> 12 лет. Дата и место пропажи: 27 ноября, Красногорск, Московская область», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропавший в Петербурге школьник ушел из больницы с травмой головы.