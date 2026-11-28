Обладательница титула «Первая вице-мисс России-2014» Анастасия Решетова, ожидающая второго ребенка, продолжает вести активную светскую жизнь. На этой неделе она посетила церемонию вручения премии VOICE MAN AWARDS, где не только вручила награду, но и откровенно высказалась о своем положении и супруге, сообщил Voice.

Как сообщает VOICE, для выхода в свет Решетова выбрала пудровый костюм, состоящий из блузы и юбки в пол, дополнив образ короткой шубой, наброшенной на плечи. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати появилась на мероприятии, несмотря на беременность, о которой она объявила осенью 2026 года.

«Я чувствую себя потрясающе, это лучшее время, не самое лучшее, конечно, учитывая, что есть некоторые сложности. Но пока что у меня есть желание и энтузиазм посещать подобные мероприятия», — сообщила Решетова.

В ходе церемонии Решетова вручила награду Константину Хабенскому в номинации «Благотворительность. Фонд года». Народный артист России в этот вечер был занят в театре, поэтому приз получил его близкий друг, писатель Александр Цыпкин.

По информации издания, будущая мама откровенно порассуждала о том, что добавила ей беременность. Согласно опубликованным данным, Анастасия заявила, что интересное положение придало ей сексуальности.

«Силы, уверенности в себе, сексуальности, женственности», — заявила она в интервью Гере Иващенко.

Кроме того, у Решетовой нашелся ответ и на вопрос о том, кто для нее мужчина года — им стал ее супруг, 30-летний Валерий Цвек.

По данным СМИ, свадьба Решетовой и Цвека состоялась 19 ноября 2026 года в Барвихе. Как сообщалось ранее некоторыми источниками, регистрация брака прошла в закрытом режиме, на церемонии присутствовал семилетний сын модели.

По информации СМИ, Валерий Цвек — предприниматель, основатель технологической платформы, специализирующейся на внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Ранее он развивал проекты в сфере вычислительной инфраструктуры и логистики.

Ранее сообщалось, что Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам беременной Макеевой.