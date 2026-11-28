С 1 марта 2027 года россияне, оформившие покупку смартфона за границей, столкнутся с необходимостью регистрировать аппарат в базе IMEI-номеров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Сергей Боярский, возглавляющий думский комитет по информационной политике.

По информации издания, запуск российской базы IMEI-номеров запланирован на ту же дату — 1 марта 2027 года. Соответствующая норма закреплена в законе, посвященном дополнительным мерам защиты граждан от мошенничества по телефону и в интернете. Боярский подчеркнул: процедура регистрации должна быть максимально простой и удобной, чтобы владельцы без затруднений продолжали пользоваться своими устройствами.

«Для телефонов, самостоятельно ввезенных из-за границы после 1 марта 2027 года, будет предусмотрена процедура регистрации», — сказал Боярский.

По данным издания, ранее этот закон подписал президент России Владимир Путин. Среди прочего документ предусматривает создание базы IMEI-номеров.

По информации издания, IMEI представляет собой уникальный 15-значный номер устройств с поддержкой сотовой связи — мобильного телефона, планшета, умных часов. Такой набор цифр присваивается на заводе-изготовителе и не может быть изменен. Код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года появится единая база IMEI-номеров.